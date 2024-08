Tre giorni di festa per il 215 anniversario dell' indipendenza dell' Ecuador

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 8 agosto 2024) Milano – Da domani Milano diventa la “capitale”. Il consolato generalea Milano e il Milano Latin Festival hanno presentato l’edizione 2024 di "Mi Lindo", evento culturale per promuovere l'integrazione tra i popoli. organizzato per il 215ºdel Primer Grito d’, che si terrà dal 9 all’11 agosto in via Gaetano Airaghi.Saranno tredi festeggiamenti con mostre, esibizioni folcloristiche e musica dal vivo, che promettono di trasportare i partecipanti nel cuoree tradizioniiane. La celebrazione prenderà il via il 9 agosto con la mostra d’arte "Colores de Mi Tierra", che vedrà protagonisti gli artistiiani Boris Beliz, Lucy Escobedo, Narda Martinez e Rosa Arias e sarà arricchita dalle musiche di Alejandro Ayuryu Yachaj Runa.