Taekwondo oggi calendario Olimpiadi Parigi 2024 | orari 8 agosto tv streaming

(Di giovedì 8 agosto 2024) Dopo la grande delusione di ieri per l’infortunio ed il quinto posto di Vito Dell’Aquila, quest’si volta pagina per la seconda giornata delai Giochi Olimpici di. Al Grand Palais verranno assegnati altri due titoli, con protagoniste le categorie 68 kg uomini e 57 kg donne, senza azzurri impegnati in attesa di calare l’ultimo asso Simone Alessio (nella -80 kg). Favorito d’obbligo nella gara maschile dei -68 kg l’uzbeko Rashitov, che dovrà però fare attenzione ad alcuni avversari insidiosi come il britannico Sinden, il turco Recber e l’iberico Perez Polo. Cina in pole position al femminile nei 57 kg con la numero 1 del seeding Luo Zongshi, ma possono sognare in grande anche la britannica Jones, la taiwanese Lo Chia-ling, la canadese Skylar Park e la mina vagante coreana Kim Yu-jin.