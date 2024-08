Taekwondo bis olimpico di Rashitov nei 68 kg Kim Yujin fa saltare il banco nei 57 kg

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024) Va ufficialmente in archivio al Grand Palais la seconda giornata di gara delnei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Day-2 senza azzurri sul tatami, in attesa di schierare domani il numero 1 al mondo dei -80 kg Simone Alessio. Quest’oggi erano protagoniste la -57 kg femminile e la -68 kg maschile, con alcuni risultati a sorpresa e la consacrazione definitiva di un vero fuoriclasse. Corea del Sud in trionfo nella 57 kg con la rivelazione Kim, che ha fattoilsconfiggendo una dopo l’altra quasi tutte le migliori al mondo della categoria (tra cui la cinese n.1 del ranking Luo Zongshi in semifinale) e dominando in finale sull’iraniana Nahid Kiyanichandeh (5-1, 9-0). Bronzo assegnato alla canadese Skylar Park e alla bulgara Kimia Alizadeh.