Spoleto | tragico schianto nella notte Michele Tarli muore a soli 23 anni

(Di giovedì 8 agosto 2024)(Perugia), 8 agosto 2024 –incidente stradale, a perdere la vita, a23. Il giovane spoletino è deceduto in seguito all’incidente avvenutotra mercoledì e giovedì intorno alle 3. L’auto, sulla quale viaggiava con a bordo altri due giovani, si è schiantata contro il pilone centrale del sottopassaggio ferroviario della frazione di Madonna di Lugo, la strada che daconduce alla frazione di San Giacomo. I primi a giungere sul posto sono stati i vigili del fuoco, visto che la caserma si trova a poche centinaia di metri dal luogo dell’incidente. L’impatto è stato violentissimonon ce l’ha fatta nonostante tutte le manovre rianimatorie messe in campo dai soccorritori.Rimato illeso il conducente dell’auto. Il terzo ragazzo invece è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Terni in gravi condizioni.