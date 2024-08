Sintomi del Long Covid | Un’analisi approfondita

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 8 agosto 2024), noto anche come sindrome post--19, è una condizione in cui idella malattia persistono per settimane o mesi dopo l’infezione iniziale da SARS-CoV-2. Questa sindrome può manifestarsi in forme diverse e convariabili, rendendo difficile la diagnosi e il trattamento. Vediamo insieme ipiù comuni e come affrontarli. 1. Affaticamento Cronico Crediti: Freepik – VelvetMagUno deipiù diffusi delè l’affaticamento cronico. Molti pazienti riportano una sensazione di stanchezza estrema che non migliora con il riposo. Questo tipo di affaticamento può essere debilitante, influenzando la capacità di svolgere attività quotidiane. 2. Difficoltà Respiratorie Le difficoltà respiratorie, come la dispnea (mancanza di respiro), sono comuni tra coloro che soffrono di