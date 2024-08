Sicurezza in spiaggia Ecco il bilancio estivo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024) Prevenzione e presenza le parole d’ordine della capitaneria di porto di San Benedetto per salvaguardare la vita in mare di bagnanti e diportisti, con tanti momenti per sensibilizzare e diffondere la cultura del mare. Assistenza, vigilanza, salvataggi immediati, soccorsi di vario tipo, ma anche e soprattutto, presenza. Sono le azioni che raccontano la quotidianità della guardia costiera picena. Con la stagione estiva le richieste di intervento si moltiplicano e basta davvero poco per rovinare una vacanza. Diverse le attività di sensibilizzazione ed informazione organizzate nel territorio provinciale, da Cupra Marittima a San Benedetto passando per Grottammare. "Miriamo solo a ’educare’ i bagnanti sulle misure preventive, diffondendo conoscenze fondamentali per la protezione della vita umana in mare" commenta il comandante della capitaneria di porto, Alessandra Di Maglio.