Serie C la partita di Coppa Italia in diretta tv Perugia firma Marconi A Latina in campo alle 20

(Di giovedì 8 agosto 2024) Pochi giorni alla prima ufficiale: domenica ilsarà di scena a(la vincente affronterà chi la spunterà tra Pineto e Pescara). Cambio di orario e copertura tv per il primo turno diche vedrà il Grifo di Formisano protagonista: il match è infatti anticipato20 e si vedrà su Sky sport. Inandrà unnon ancora al completo, soprattutto sulle fasce di centro: a sinistra c’è Lisi (acciaccato nelle ultime uscite ma rientrato a pieno ritmo per il match), mentre a destra l’natore sarà costretto ad adattare ancora Polizzi. Ma ilche si prepara al primo impegno ufficiale potrà contare su due giocatori in più: Silvio Squarzoni sarà infatti tesserato prima della gara, mentre in attacco i biancorossi potranno contare anche sul giovane Giacomodel Parma.