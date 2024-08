Sciopero degli ombrelloni | La nostra ultima stagione Ma i balneari sono divisi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024) Conto alla rovescia sulle spiagge per lo ‘’ che domani verranno aperti con un’ora di ritardo, alle 9.30. La serrata simbolica dei, organizzata da Sib Confcommercio e da Fiba Confesercenti, per protestare contro la direttiva Bolkestein e quello che gli operatori del mare definiscono il silenzio del governo. "Da anni viviamo nel caos, senza sapere quale sarà il futuro delle nostre aziende, aziende alle quali abbiamo dedicato la vita", dice Giuseppe Carli, titolare del bagno Astor, presidente della coop stabilimentidi Porto Garibaldi, responsabile del Sib (Sindacato italiano). Che annuncia: "Gli stabilimenti di Porto Garibaldi aderiranno alla manifestazione". Che comunque non ha un fronte compatto. Cnaprende le distanze.