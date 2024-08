Rugby | disperso in mare a Cape Town giocatore francese diciassettenne

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 8 agosto 2024) Medhi Narjissi, giovane rugbista della squadra junioresdi 17 anni, è scomparso inieri pomeriggio traPoint e il Capo di Buona Speranza, in Sudafrica. Le ricerche, iniziate poche ore dopo la scomparsa del giovane, sono continuate oggi. Narjissi, centro della nazionaleU18, si trovava in Sudafrica per competere nel campionato juniores contro Inghilterra, Georgia, Irlanda e Sudafrica. Il portavoce della polizia locale, Capitano van Wyk, ha confermato che la compagine transalpina era in visita alla riserva naturale diPoint mercoledì pomeriggio, quando i giovani hanno deciso di fare un bagno. Narjissi e un compagno di squadra si sono trovati bloccati da forti correnti che portavano al largo, con solo l’amico che è riuscito a tornare a riva.