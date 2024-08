Riparte ’Fino al cuore della rivolta’ Dibattiti e concerti con grandi ospiti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 agosto 2024) Prosegue al Museo audiovisivoResistenza alle Prade di Fosdinovo la XX edizione dial, una kermesse di dieci giorni ricchi di, spettacoli, musica, teatro e socialità che è diventata il più importante festival nazionale dedicato alla Resistenza.alè un titolo evocativo che nasce da una poesia dello scrittore Paolo Bertolani, in cui si parla di un bambino, figlio di una ‘staffetta’ partigiana, che lo attende a casa mentre lui è in missione. Ogni giornata è animata, alle 17, dasu temi di attualità e incontri sulla memoria storica. Alle 19.30 gastronomia con piatti tipici e sorprese culinarie. Alle 21 gli spettacoli e, a seguire, after show a chiusura delle serate.