Professionisti di famiglia Boom di richieste alla Asl

(Di giovedì 8 agosto 2024) Più di 103mila accessi, 5630 persone assistite al domicilio e 364mila prestazioni erogate dal 1° gennaio al 29 luglio 2024 in tutta la provincia da parte degli infermieri die comunità. Sono i numeri del modello organizzativo di assistenza di prossimità messo a terra dal 1° settembre 2021. L’attivazione è stata preceduta da una specifica suddivisione territoriale per garantire prossimità di intervento e da un corso formativo per potenziare le competenze sulle cure territoriali e trova concreta attuazione su tutto il territorio dell’Asl Toscana sud est.