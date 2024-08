Parigi 2024 boxe | pugile turca viene sconfitta da Lin Yu Ting e fa gesto delle due X

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 8 agosto 2024) Non si fermano le polemiche nel torneo difemminile alle Olimpiadi di, caratterizzato dalle discussioni in merito alla presenza di due atlete intersex, l’algerina Imane Khelif e la taiwanese Lin Yu. Proprio dopo essere statada quest’ultima, laEsra Yildiz Kahraman ha fatto ildue X con le dita ad indicare i cromosomi femminili. Prima di lei, questo stessoera stato fatto dall’ungherese Luca Anna Hamori, battuta nei quarti da Khelif. Proprio come la nordafricana, anchesi è qualificata per la finale per l’oro (ma nella categoria -57 kg).da Lin Yue fadue X SportFace.