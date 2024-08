Olimpiadi Parigi atleta intersex Lin batte Kamenova | il gesto di protesta della bulgara | VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 8 agosto 2024) Non sono ancora del tutto sopite le polemiche sul caso Carini-Khelif che già esplode un ‘nuovo caso’ sulle pugilialledi2024. Dopo essere stata sconfitta dalla taiwanese Lin Yu Ting, l’che insieme a Imane Khelife è al centro delle polemiche sul loro genere, la turca Esra Yildiz Kahraman ha fatto ilX con le dita ad indicare i cromosomi femminili. Prima di lei, questo stessoera stato fatto dall’ungherese Luca Anna Hamori, battuta nei quarti da Khelif. Another woman loses her Olympic dream. Another protest. Enough is enough #paris2024 pic.twitter.com/uPRZghPq6W — FairPlayForWomen (@fairplaywomen) August 7, 2024 L'articoloLin: ildiCalcioWeb.