Murrali al Piacere della Lettura | La mia Yourcenar tutta coraggio e Libertà

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) “Una donnasa, una donna di parola, e una donna di”. Con queste parole, l’autore, saggista e giornalista Eugeniodescrive il personaggio di Marguerite, le celebre scrittrice e poetessa francese, diventata la prima donna eletta alla Académie française. È lei la protagonista dell’ultimo libro di, “Marguerite è stata qui”, edito Neri Pozza, una storia a metà tra biografia e romanzo, in cui si evince l’amore dell’autore nei confronti di. Intervistato da Giulia Carla De Carlo per il vodcast di QN “Il”,racconta la sua passione per questo personaggio. Nata a Bruxelles nel 1903, ma di cittadinanza francese, almeno fino a un certo punto, l’autore la definisce “una donna dei due continenti, dei due mondi” -nel 1939 si trasferisce negli Stati Uniti, a causaguerra che attraversava l’Europa.