L' Iran vuole far uccidere Trump | il piano segreto chi è il boia

(Di giovedì 8 agosto 2024) Un un pakistano con presunti legami con l'è stato incriminato negli Stati Uniti in relazione a un fallito complotto di assassinio che avrebbe potuto colpire l'ex presidente Donald. Lo riporta la Cnn, citando un funzionario statunitense, secondo cui gli investigatori dell'Fbi ritengono siache altri attuali ed ex funzionari del governo statunitense possibili obiettivi designati del complotto. L'intelligence statunitense ha di recente scoperto pianiiani per boicottare la rielezione di Donald che arrivano anche all'omicidio. L'sta utilizzando attività segrete sui social media e operazioni di influenza correlate nel tentativo di indebolire la candidatura dell'ex presidente Donald. A svelare la situazione è stato un funzionario dell'intelligence statunitense, che ha redatto una valutazione aggiornata sulle minacce alle elezioni di novembre.