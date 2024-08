La Tuscia trema scossa di terremoto nella zona di Canino

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 8 agosto 2024)dinell’area della: percepita nei Comuni di Viterbo., Tuscania, Montalto di Castro e Tarquinia Paura per i residenti della, che questa mattina hanno sentito unadinel quadrante cittadino di. Laavrebbe toccato la cittadina della Provincia di Viterbo intorno alle 11 del mattino, ripresa poi successivamente anche dall’INGV. Secondo gli studiosi del centro vulcanologico, si tratterebbe di unadi magnitudo 3, udita anche nei Comuni limitrofi alladididella: la situazione aLasi è presentata come un forte boato durante la mattinata, in un episodio che avrebbero udito anche gli altri territori fuori alle porte del Comune di