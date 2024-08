La rivelazione di Cecchi Paone | Sono un maestro massone indosso anche il cappuccio video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 8 agosto 2024)diventate rapidamente virali in Rete le immagini di Alessandroche in un’intervista web ha rivelato di essere un. E non un semplice iscritto, ma addirittura undel massimo grado. Tu sei un sarchiapone del massimo grado piegato a 360? nel rito dei dementi che obbediscono al World Economic Forum . Mi spiace di Enrico Ruggiero che non l’abbia sputato in occhio pic.twitter.com/bXTuDlTsi7 — ??????????? Sud (@El1Elyon) August 6, 2024 La, che infiammato i social in questa prima settimana di agosto, è arrivata nel corso del podcast “2046” condotto da Fabio Rovazzi e Marco Mazzoli. Il noto conduttore, spesso al centro di polemiche nei vari talk show, ha parlato con orgoglio della sua appartenenza allaria.