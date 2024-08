La Madonnina di Vicolo Bolognetti | Il simbolo è tornato a splendere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024) È lì dalla seconda metà del Trecento, solitaria e un po’ appartata, raccolta in una semplice cornice di sasso chiaro. Ladi, nei giorni della guerra, ascoltava le suppliche e il rosario, e in tanti alzavano lo sguardo verso la sua bella immagine sulla parete di fronte al numero 9, per allungare i tempi di una speranza o in cerca di un conforto. Devozione, racconti e ricordi sbiaditi dall’andare dei secoli. Come i tratti dell’affresco, lentamente devastati dalle intemperie e dall’incuria. "Vederla ridotta così per me era ogni volta una profonda ferita nell’anima, e allora ho pensato di fare qualcosa", dice il dottor Carlo Marmocchi, presidente della ‘Fondazione Isora Marmocchi Pesci’, che ha finanziato i lavori di recupero.