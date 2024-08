Kota Ibushi | L’AEW è casa mia tornerò con Kenny Omega

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 8 agosto 2024) Nella giornata di ieri vi abbiamo riportato la notizia riguardante, wrestler Giapponese, che tornerà a lottare nella DDT Pro Wrestling dopo otto anni. Il wrestler, dopo aver ricevuto il permesso delper poter partecipare all’evento, ha dichiarato di sentirsi al settimo cielo e di essere molto felice di poter tornare nella federazione che lo ha lanciato. Nonostante la felicità per il ritorno sul ring della DDT,ci ha tenuto a specificare che la sua veraè in AEW e ha intenzione di tornare insieme a un suo vecchio alleato:“La mia. Assisterete presto al mio ritorno con.”ha quindi specificato di voler tornare a lottare in coppia conuna volta che quest’ultimo avrà sconfitto la diverticolite, malattia che affligge The Cleaner dallo scorso dicembre e che lo ha costretto ad allontanarsi nuovamente dal ring.