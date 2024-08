Inaugurate a Fanano le fioriere con il profilo del Cimone e del Corno alle Scale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024)nei giorni scorsi a, in Piazza della Vittoria, due nuovein acciaio corten con illuminazione led, donate alla comunità dal Rotary Club Frignano, interamente progettate, assemblate e piantumate dai soci del club. "Sono dotate – ha spiegato Antonio Bellettini, presidente del Rotary Club Frignano – di una moderna illuminazione led, variabile quanto a colori e intensità, e di un sistema di estensione manuale, pensato anche per delimitare la piazza. Le nuove opere vanno ad armonizzarsi all’esistente arredo della piazza, sempre realizzato in acciaio corten, e garantiranno una maggior sicurezza ai pedoni".Sulle barriere mobili risulta inciso ildel crinale fananese, con indicazione delle principali vette e delle relative quotazioni.