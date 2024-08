Il liceo Einstein sarà pronto tra un anno

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024) Da un cantiere all’altro. Proseguono "nei tempi previsti" i lavori di adeguamento sismico del’. "Abbiamo fatto l’ultimo sopralluogo pochi giorni fa – fa il punto Giuliano Zamagni, consigliere provinciale con delega alla scuola – Il cantiere va avanti senza imprevisti". A Pasqua 11 classi delsono state trasferite all’ex sede dell’Inpdap: la Provincia ha speso oltre 600mila euro per ricavare le nuove aule nell’edificio. Un investimento importante, legato non solo alla situazione del, dove i lavori finirnell’estate 2025. "L’ex sede Inpdap – ricorda Zamagni – verrà utilizzata anche in futuro, per ospitare i ragazzi di altri istituti interessati da importanti interventi di riqualificazione".