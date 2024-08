Gravissimo dopo la caduta sugli scogli a Calafuria

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di giovedì 8 agosto 2024) LIVORNO – Resta gravemente feritounadi. Il ferito, con gravissimi traumi cranico e facciale, è un ventenne e sono state particolarmente difficili anche le operazioni per il suo recupero, che sono state effettuate via terra e via mare. Sul posto sono arrivati un mezzo navale dei vigili del fuoco ed una motovedetta della Guardia costiera dedicata al soccorso marittimo per valutare un possibile trasferimento via mare.preliminari e più attente valutazioni sulla zona di intervento e sulle gravi condizioni di salute dell’infortunato si è però reso necessario l’impiego di un mezzo aereo.