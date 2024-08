Fine vita il Vaticano ribadisce il no all’eutanasia Ma sullo stato vegetativo spazio alla ricerca di mediazioni legislative

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) Illa contrarietà, spingendo invece sul ricorso alle cure palliative. Ma a proposito delloparla di “unoper ladisul piano legislativo“. È la posizione della Pontificia Accademia per lasulespressa in un vademecum dal titolo “Piccolo lessico del”. Parole che fanno discutere, mentre il Parlamento italiano continua a non legiferare sul tema e nonostante i continui appelli della Corte costituzionale. L’intervento legislativo – “Nella situazione italiana”, si legge nel testo, “non si può ignorare che la sentenza della Corte costituzionale sollecita il Parlamento a colmare la lacuna legislativa rilevata in questo ambito, per di più in un contesto culturale che spinge, nei paesi occidentali, verso una deriva eutanasica.