Fiamingo sta con Pilato | L’ho invidiata Avrei dovuto avere il suo coraggio avrei sofferto di meno

Rossella, spadista azzurra, oro a squadre. Nota anche come fidanzata di Gregorio Paltrinieri. Intervistata da Repubblica. «È la terza (medaglia) di fila, la prima d'oro. Ed è vero: rivincere è più difficile di vincere. Da grande, con la consapevolezza di quello che sei, ma anche di quello che può accadere, è più complesso. Io ho vinto da ragazza, quando ero più sprovveduta, forse anche fantasiosa. Ho vinto quando non pensavo alle conseguenze: al contrario, ti illudi che l'esperienza ti possa portare a fare tutto a occhi chiusi. E invece no. L'esperienza ti porta a pensare di più. È più difficile». Ha ascoltato il discorso di Benedetta?«Benedetta è stata bravissima. Ha detto quello che avrei voluto dire e fare anche io alla sua età.