Endless Love anticipazioni turche | Asu furiosa con Tufan

(Di giovedì 8 agosto 2024) Adrenalina alle stelle nelle prossime puntate(Kara Sevda). Asu affronterà duramente, e lo schiaffeggerà rimproverandolo per aver mandato a Ozan le foto del tradimento di Zeynep ed Emir. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme., puntate 2° stagione: Kemal scopre la verità sulle foto inviate a Ozan Nelle prossime puntateKemal e Nihan decideranno di separarsi definitivamente, ma sebbene le loro strade prenderanno direzioni diverse, Soydere non sarà disposto a desistere nella ricerca della verità sulla morte di Ozan. Nihan però non sarà disposta a tollerare la continua invadenza di Kemal, e gli dirà chiaramente che – se anche dovesse fare qualcosa per la memoria di suo fratello – lei non potrà mai perdonarlo per le sue scelte.