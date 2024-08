Che gioielli mettere in spiaggia? Ecco tutte le idee per te

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 8 agosto 2024) Iinsono davvero chic!una guida su qualiper avere un look elegante e curato anche al mare.dain: cosa tenere presente Ci sono alcune piccole accortezze che è bene avere quando si indossanoina cosa fare attenzione. I materiali Fate in modo che i materiali non siano leghe strane o plastiche che perdono colore sulla pelle. Con il sudore, le creme solari e la salsedine, facilmente i metalli possono ossidarsi e i tessuti e le plastiche perdere colore, sia sulla vostra pelle che sui vestiti. Preferite quindi, se volete proprio indossarli, oro e argento (attenzione all’argento se vi immergete in acque termali, perché annerisce!) o materiali naturali come coralli, pietre dure, vetro o materiali plastici di qualità.