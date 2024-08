Calcio Giovanile; tutto pronto a San Giuliano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 agosto 2024) San8 agosto 2025 – In casa SanFcin vista della stagione calcistica 2024/25 sia per il settoreche per la Scuola. La società del presidente Roberto Nusca e della vice-presidente Martina Nusca si appresta alla nuova stagione con al fianco il segretario Francesco Grossi confermato. Le attività della parte agonistica, affidare ai direttori Massimo Martelli e Giovanni Sbrana, con lo Scouting gestito da Roberto Bertelli, riprenderanno a partire dal 19 Agosto con le preparazioni.organizzato anche per le categorie che parteciperanno all'attività di base (Scuola) nella quale il SanFc ha ottenuto la qualifica di Clubdi 3° livello. Il responsabile tecnico Andrea Marziale sarà affiancato dal responsabile ScuolaProf. Davide Piana, persona di grande esperienza e serietà.