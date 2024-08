Arrivato anche il centrale Rovinelli Gadda prova subito la difesa a tre Oggi a Osimo il primo test verità

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024) L’Ancona disuda, sbuffa e si forgia nell’oasi verde delle Terre di Maluk,per preparare la prima amichevole stagionale previstapomeriggio al Diana contro l’Osimana, a porte chiuse. Niente pubblico, per l’esordio estivo dell’Ancona di, che cerca di crescere in fretta e che per farlo scendein campo, per verificare condizione e caratteristiche di ogni singolo giocatore al lavoro da lunedì scorso alle Cozze di Monte San Vito. E’ un’Ancona che scopre le sue carte e lea giorno dopo giorno,perché se da un lato ci sono ancora alcuni giocatori da tesserare, tra i quali uno ancora assente per non precisati motivi familiari – Ndoye –, dall’altro sono numerosi i calciatori che figurano innel ritiro biancorosso.