Arrampicata sportiva Janja Garnbret impressiona anche nella semifinale del lead Rogora e Moroni escluse dalla finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024) Si è chiusa ladella prova combinata dial femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo ladel boulder due giorni fa, oggi si è passati alla specialità dellache non ha visto le due italiane riuscire a cogliere l’accesso alla. Chi non ha sbagliato ancora nulla è stata la slovena, autrice di un 96.1seconda prova e che chiude con unnte totale di 195.7. Si è difesa egregiamente Camilla, che non fa sicuramente della provala sua specialità. La ligure ha concluso con un punteggio di 36.1, intestardendosi a metà percorso nell’afferrare una presa con la mano sinistra anziché con la mano destra e rimanendo quindi bloccata su un passaggio che le poteva regalare un punteggiopiù elevato: ha quindi chiuso a 100.1 punti la combinata delle due prove e dodicesima posizione totale.