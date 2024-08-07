Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2024 ore 15:30 (Di mercoledì 7 agosto 2024) Viabilità DEL 7 AGOSTO 2024 ORE 15.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULL’AUTOSTRADA A1 FIRENZE- Roma UN VEICOLO IN PANNE AL KM 485 CAUSA CODE TRA ATTIGLIANO E ORTE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE, SULLA A24 Roma-TERAMO CODE PER MATERIALI DISPERSI TRA TIVOLI E CATE MADAMA IN DIREIONE TERAMO. PROSEGUENDO CODE PER LAVORI TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO- MANDELA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI CI SPOSTIAMO NELLA PROVINCIA DI RIETI DOVE TROVIAMO CODE SULLA SALARIA TRA LODONERO E POSTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER UN CANTERE ALL’LATEZZA DELLE GOLE DEL VELINO DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO FEROVIARIO: SULLA FERROVIA Roma-PISA-LIVORNO LA CIRCOLAZONE E’ RALLENTATA PER UN GUASTO ALLA LINEA A TOMBOLO. SI REGISTRANO RITARDI FINO A 40 MINUTI.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2024 ore 12:30 - VIABILITÀ DEL 7 AGOSTO 2024 ORE 11. TUTTI I DETTAGLI SU INFOMOBILITA. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULL’AUTOSTRADA FIRENZE-ROMA RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA ATTIGLAINO E ORTE, IN DIREIZONE ROMA, LA CIRCOLAZIONE è SCORREVOLE RESTIAMO SULLA FIRENZE-ROMA ALTRO INCIDENTE, SIAMO TRA PONZANO ROMANO E MAGLIANO SABINA, IN DIREIZONE FIRENZE, AL MOMENTO NON CI SONO RIPERCUSSIONI SULLA VIABILITà CI SPOSTIAMO SULLA A24 ROMA-TERAMO CODE PER LAVORI TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA, IN DIREIZONE TERAMO SULLA LINEA ROMA-NAPOLI VIA CASSINO LA CIRCOLAZIONE IN PRECENZA RALLENTATA RSOLTO IL GUASTO ALLA LINEA A PIEDIMONTE, è TORNATA REGOLARE I TRENI INTERCITY E REGIONALI HANNO SUBITO RITARDI FINO A 30 MINUTI INFINE, SULLA FERROVIA REGIONALE METROMARE DAL 12 AL 16 DI AGOSTO STOP AL CANTIERE SERALE, I TRENI VIAGGIANO DA INIZIO A FINE SERVIZIO ANCORA TRASPORTO FERROVIARIO IN VISTA DELL’AVVIO DEI LAVORI PER IL RADDOPPIO DEL BINARIO SULLA LINEA EXTRAURBANA DELLA LINEA REGIONALE ROMAVITERBO, HANNO INIZIO I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’OFFICINA DI ACQUA ACETOSA; INTERVENTI CHE DAL 10 AL 27 AGOSTO COMPORTERANNO UNA RIMODULAZIONE DEL SERVIZIO CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLE CORSE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2024 ore 11:30 - IT E CANALI SOCIAL DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. ASTRALSPA. VIABILITÀ DEL 7 AGOSTO 2024 ORE 11. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULL’AUTOSTRADA FIRENZE-ROMA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, PERMANGONO LE CODE TRA ATTIGLAINO E ORTE, IN DIREIZONE ROMA CI SPOSTIAMO SULLA A24 ROMA-TERAMO SI RALLENTA PER LAVORI TRA TIVOLI E VICOVARO, IN DIREZIONE TERAMO CI SPOSTIAMO A SUD DELLA CAPITALE SULLA PONTINA CODE PER LAVORI DA VIA DEI RURULI A VIA STRAMPELLI, IN DIREZIONE ROMA DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA FL1 ORTE-ROMA FIUMICINO AEROPORTO LA CIRCOLAZIONE IN PRECEDENZA RALLENTATA PER VERIFICHE SULLA LINEA TRA ROMA OSTIENSE E PONTE GALERIA è TORNATA REGOLARE I TRENI REGIONALI HANNO SUBITO RITARDI FINO A 10 MINUTI SULLA LINEA ROMA-NAPOLI VIA CASSINO LA CIRCOLAZIONE è RALLENTATA LA CAUSA UN GUASTO ALLA LINEA A PIEDIMONTE I TRENI INTERCITY E REGIONALI POSSONO SUBIRE RITARDI FINO A 20 MINUTI INFINE, SULLA FERROVIA METROMARE DAL 12 AL 16 DI AGOSTO STOP AL CANTIERE SERALE, I TRENI VIAGGIANO DA INIZIO A FINE SERVIZIO TUTTI I DETTAGLI SUL SITO INFOMBILITA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2024 ore 10:30 - VIABILITÀ DEL 7 AGOSTO 2024 ORE 10. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULL’AUTOSTRADA FIRENZE-ROA UN INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE TRA ATTIGLAINO E ORTE, IN DIREIZONE ROMA SULLA A24 ROMA-TERAMO SI RALLENTA PER LAVORI TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO, IN DIREIZONE TERAMO CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO SI RALLENTA IN INTERNA DALLA TUSCOLANA ALL’ARDEATINA SULLA TIBURTINA RISOLTO L’INCIDENTE TRA ALBUCCIONE A VIA EINAUDI LA CIRCOLAZIONE è REGOLARE, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE INFINE, IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA FL1 ORTE-ROMA FIUMICINO AEROPORTO LA CIRCOLAZIONE è RALLENTATA PROSEGUONO LE VERIFICHE SULLA LINEA TRA ROMA OSTIENSE E PONTE GALERIA I TRENI REGIONALI POSSONO SUBIRE RITARDI FINO A 10 MINUTI DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
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