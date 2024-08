Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 7 agosto 2024)DEL 7 AGOSTOORE 15.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULL’AUTOSTRADA A1 FIRENZE-UN VEICOLO IN PANNE AL KM 485 CAUSA CODE TRA ATTIGLIANO E ORTE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE, SULLA A24-TERAMO CODE PER MATERIALI DISPERSI TRA TIVOLI E CATE MADAMA IN DIREIONE TERAMO. PROSEGUENDO CODE PER LAVORI TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO- MANDELA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI CI SPOSTIAMO NELLA PROVINCIA DI RIETI DOVE TROVIAMO CODE SULLA SALARIA TRA LODONERO E POSTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER UN CANTERE ALL’LATEZZA DELLE GOLE DEL VELINO DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO FEROVIARIO: SULLA FERROVIA-PISA-LIVORNO LA CIRCOLAZONE E’ RALLENTATA PER UN GUASTO ALLA LINEA A TOMBOLO. SI REGISTRANO RITARDI FINO A 40 MINUTI.