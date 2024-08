Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 7 agosto 2024)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno in Ucraina il Bric con soldati età anche la regione di Kurt costituiscono una provocazione su larga scala nel sicuro Vladimir Putin e presidente della Russia aperto così la giornata presidente la riunione del Governo il primo risultato dellenews della guerra Russia deve difendersi sul proprio territorio dopo l’incursione delle truppe ucraine secondo Mosca le forze di chi è figlia viene attraversato il confine dando luogo a scontri sul tuo Lorusso regione di cui si trova il confine con la Plus di sumy Ucraina Putin ha quindi affermato che i soldati stanno seguendo attacchi contro strutture civili nella Plus scontri che secondo i russi hanno provocato la morte di 5 persone oltre 20 feriti non ha commentato i combattimenti nella zona dove attacchi dell’esercito ...