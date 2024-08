Taekwondo oggi calendario Olimpiadi Parigi 2024 | orari 7 agosto tv streaming italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Tanta carne al fuoco per l’Italia sin dalla giornata d’apertura delai Giochi Olimpici di. Al Grand Palais vedremo infatti subito in azione due atleti azzurri, Vito Dell’Aquila e Ilenia Matonti, impegnati rispettivamente nella 58 e nella 49 kg. Ambizioni importanti da medaglia per il fuoriclasse pugliese, reduce dalla vittoria di tre anni fa a Tokyo. Il campione mondiale di Guadalajara 2022 ha le carte in regola per salire nuovamente sul podio a cinque cerchi e può mettere nel mirino il bersaglio grosso, mentre Matonti rappresenta una mina vagante senza nulla da perdere. La 19enne salernitana, che ha stupito tutti lo scorso marzo con la qualificazione raggiunta al Preolimpico Europeo di Sofia, sarà chiamata ad un’impresa per andare a medaglia anche a causa di un accoppiamento da incubo agli ottavi contro la formidabile turca Kavurat.