Superbike | Nicolò Bulega dallo spavento alla voglia Mondiale

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Una caduta al Race of Champions che fortunatamente non ha lasciato strascichi importanti.ha tirato un sospiro di sollievo e in questo weekend si preparerà, con grande attenzione,tappa che porterà lain Portogallo. Un round che dovrà vedere l’azzurro tra i protagonisti: il pilota Ducati è l’unico, infatti, che è rimasto timidamente in scia del ciclone Toprak Razgatlioglu, corridore turco di BMW che si è piazzato al comando dei giochi grazie a un tris straordinario di triplette negli ultimi appuntamenti. Il rookie della SBK sembra essere l’ultimo ostacolo dell’anatolico in vista della sua marcia, incredibile, che dovrebbe portarlo verso il secondo titolo di campione del mondo. Un gravoso compito che il ducatista ha preso sul serio, senza alcuna pressione.