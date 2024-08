Sollevamento pesi oggi calendario Olimpiadi Parigi 2024 | orari 7 agosto tv streaming italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Finalmente si comincia., mercoledì 7, si alzerà il sipario sull’ArenaSud, venue che ospiterà in questi giorni le gare dialledi. Sarà una day 1 particolarmente importante in ottica tricolore, in quanto esordirà in pedana il nostro Sergio Massidda, impegnato nella categoria -64 kg. Una prova in cui l’azzurro può puntare ad una medaglia, soprattutto considerando l’andazzo degli ultimi tre anni dove, con una certa regolarità, ilsta sardo si è rivelato inferiore soltanto al fuoriclasse cinese Li Fabin, indiziato numero uno per il metallo più pregiato. Attenzione però anche ad altri concorrenti quotati, tra tutti lo statunitense Hampton Morris anche se potrebbe non mancare il solito atleta capace di compiere l’exploit proprio nel contesto che più conta. L’inizio dellaè fissato per le ore 15:00.