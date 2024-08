Senza me tu… Altro che finita tra Lino e Maika sono fiamme | cosa sta succedendo ora

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di mercoledì 7 agosto 2024) L’ex fidanzato di Alessia PascarellaGiuliano e la sua tentatrice di Temptation IslandRandazzo sembra abbiano cominciato i lavori per organizzare al meglio la loro presunta entrata al Grande Fratello. I fan almeno pensano ciò. Pare che (i tre) saranno i nuovi Perla, Mirko e Greta. Perché sigià lasciati? Ma soprattutto, adesso, sembra sia cambiata di nuovo la situazione, il pubblico non sa piùpensare. Le dinamicheservite, addirittura per quanto riguarda la tradizionale ospitata nello studio di Uomini e Donne al cospetto di Maria De Filippi, per il Grande Fratello 2024. Sempre nel caso che l’indiscrezione che li vede presto nuovi gieffini sia confermata.Giuliano eRandazzo ora sigià scaricati, ma adesso il colpo di scena. Tanto che lo stuolo di telespettatori di Temptation Island è davvero confuso.