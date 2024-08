Sbanda in auto Addio al medico luminare di laparoscopia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Muore in un incidente d’e centinaia di chilometri da casa, in Molise. La vittima è Cristiano Huscher, noto chirurgo oncologo di Brescia. Il, 74 anni compiuti il 2 agosto, è uscito di strada lunedì scorso mentre guidava la sua Mini Cooper sulla Statale 85 Venafrana a Isernia. Una figlia a sua volta oncologa in forza alla Poliambulanza, Huscher a quanto ricostruito finora dalle forze dell’ordine avrebbe fatto tutto da solo. Per motivi in corso di accertamento - un malore, o una distrazione le ipotesi più probabili - ha appunto perso il controllo della macchina. Una forteta, è finito su una cuneetta sul lato opposto della carreggiata, infine si è schiantato contro il guardrail, sotto la barriera protettiva.