Quando gareggia Antonino Pizzolato a Parigi 2024? Data programma orario tv

(Di mercoledì 7 agosto 2024) In pedana per il riscatto. Dopo il fuori gara di Sergio Massidda nella categoria -61 kg,“Nino”è chiamato a portare in alto il nome del sollevamento pesi alle Olimpiadi di. L’azzurro, in forza nella -89 kg, salirà in pedana alle 15:00 di venerdì 9 agosto, con ambizioni molto alte. L’obiettivo del siciliano (già bronzo a Tokyo 2020) è infatti quello di ritrovarsi a tu per tu con il fuoriclasse bulgaro Karlos Nasar, indiziato numero uno per il metallo più pregiato. I presupposti per fare bene ci sono tutti. Nino infatti si presenterà in pedana con una condizione di forma ritrovata dopo un triennio dove ha dovuto fare i conti con un fastidiosissimo problema alla schiena.