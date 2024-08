Premio Pieve 2024 gli otto finalisti in concorso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Arezzo, 7 agosto– L’Archivio Diaristico Nazionale taglia il traguardo dei suoi primi quaranta anni di attività e affida aglidel 40°la testimonianza di un impegno importante al servizio della cultura della memoria. Il fondatore Saverio Tutino definiva l’Archivio dei diari un vivaio, evidenziando la cifra vitale di un luogo che dal 1984 custodisce un patrimonio di ricordi, testimonianze, informazioni, dal valore significativo per il nostro paese e particolarmente in questo momento storico. Il, anima e simbolo dell’ADN -dal 12 al 15 settembre in diversi spazi diSanto Stefano- andrà in scena con il titolo Quaranta anni dopo per slineare il risultato raggiunto e lanciare un programma per il futuro, articolato dai nuovi progetti tematici ed editoriali messi in campo dall’Archivio, fino aglidiari in finale del