Perdite milionarie per la società farmaceutica | i tempi d’oro dei vaccini sono finiti

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Una azienda, specializzata in produzione dianti Covid-19, ha accusato nell’ultimo bilancio una perdita milionaria Se per quasi tutto il mondo la pandemia ha rappresentato un periodo complicato tanto sotto l’aspetto piscologico, quanto sotto quello medico, lo stesso non si può dire per alcune grandi aziende farmaceutiche. Lo sviluppo del vaccino contro il Covid-19 ha permesso a molti colossi di individuare una nuova fonte di reddito. Alcuni di questi hanno convertito la loro produzione, puntando fortemente su questa nuova cura e incassando miliardi di euro dalla sua vendita. Una scelta netta che inizialmente ha arricchito le casse dei grandi proprietari, ma che ora sembrerebbe ritorcerglisi contro. Un’aziendaha registrato una perdita di milioni di euro (Pixabay) – Notizie.