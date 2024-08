Pallanuoto Alessandro Campagna | E’ impossibile il gioco violento quando un giocatore tira

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Nelle dichiarazioni post gara rilasciate al sito federale dal tecnico del Settebello,, inevitabilmente banco l’espulsione per, in passato definita brutalità, di Condemi, che ha pesantemente condizionato l’andamento di Italia-Ungheria, quarto di finale delle Olimpiadi di Parigi 2024. Gli azzurri hanno perso ai rigori, dopo aver giocato per 4? in inferiorità numerica in un match in cui di colpo da una situazione di parità si sono ritrovati sotto di due reti e costretti a giocare per metà frazione con un uomo in meno a causa di una revisione al VAR a dir poco discutibile., Italia eliminata ai quarti: 5 rigori su 6 sbagliati contro l’Ungheria Il CT dell’Italia,, è chiaro: “Non voglio pensare alla malafede. Scientificamente èilun