Olimpiadi di Parigi 2024 finale salto in alto con Tamberi | quando in tv e dove vederlo

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Gianmarcoè riuscito a superare il turno. Nonostante tre salti nulli, l’italiano ha conquistato un posto nelladiinalledi. Vediamo insiemevedere questa gara che vedrà impegnato il portabandiera del nostro paese.inconè in programma Non ci sarà soltanto Gianmarco, nelle file dell’Italia, per ladiin. Anche Stefano Sottilesi è qualificato per la gara che si disputerà sabato 10 agostoalle ore 19.10. Unasudata perche soltanto pochi giorni fa era in un letto di ospedale con un calcolo renale che gli ha procurato febbre alta. La partenza perè stata quindi posticipata ma l’italiano ha provato con tutte le forze a essere in pista. È riuscito a qualificarsi con 2.64, stesso punteggio di Stefano Sottilesi, ma ha fallito quota 2.