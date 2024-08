Nuovo pozzo sulla Pesa ’bocciato’ Il no alla Conferenza dei servizi | Progetto insostenibile per il fiume

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 agosto 2024) "Lo stato di grave criticità del torrente è evidente. Così come è palese che una delle azioni più efficaci per riportare l’acqua nellae diminuire il numero dei giorni di secca sia la riduzione dei prelievi". Lo ha dichiarato l’assessore all’ambiente Lorenzo Nesi, motivando il parere negativo espresso dal Comune di Montelupo nell’ambito delladeifinalizzatarealizzazione del ’’10’’. Un ’no’ arrivato a seguito della richiesta inoltrata da Acque Spa all’Autorità idrica Toscana di mandare in approvazione ilper unidropotabile a Montelupo, in modo da sostituire gradualmente l’attualenumero 4. Un intervento che, secondo l’amministrazione, andrebbe a compromettere ulteriormente l’ecosistema, considerando i periodi estivi di secca delche causano ormai da qualche anno una moria di pesci.