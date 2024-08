Manfredi grazie Meloni e Musumeci per sostegno sfollati Scampia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ringrazio la presidentee il ministroper aver accolto le richieste mie e del prefetto Di Bari relativamente aldeglidelle Vele di. Lo stanziamento di risorse nazionali, che andranno ad aggiungersi a quelle comunali, ci consentono di gestire la situazione abitativa di tanti cittadini che necessitano dinell’immediato e a medio termine fino alla collocazione nei nuovi alloggi previsti dal progetto Restartche sta procedendo secondo i tempi previsti. La collaborazione istituzionale è sempre fondamentale per il bene delle comunità. Per noi, Scampìa rappresenta una sfida da vincere nell’ottica della riqualificazione delle periferie del nostro Paese: l’obiettivo prioritario è dimostrare di saper investire bene i fondi pubblici per il recupero del territorio dopo anni di abbandono”.