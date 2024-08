La delusione di Filippo Tortu | Era una Finale olimpica alla portata si pensa alla staffetta…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2024)ha corso male ed esce amareggiato dalle semifinali dei 200 metri in questa giornata di gare dell’atletica leggera alle Olimpiadi di Parigi 2024. Le ambizioni del lombardo erano quelle di centrare l’approdo per l’atto conclusivo, ma la sua corsa in progressione non c’è mai stata. Un crono alto quello dell’azzurro, di 20.54, che non rappresenta le qualità del velocista nostrano, ancora una volta lontano da quello che più desidera. Meglio di lui ha fatto anche “Fausto” Desalu, primo degli esclusi dcon 20.37. Un accesso, se si tiene conto del crono di Makanakaishe Charamba (20.31). “Era una qualificazione per la, ora dovrò analizzare quello che non è andato. Io ho dato tutto, ma lo sport è anche questo. Non posso fare altro che rimboccarmi le maniche ereprossima gara.