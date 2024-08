Incendio a Pomigliano d’Arco | intera palazzina andata a fuoco

Leggi tutta la notizia su primacampania

(Di mercoledì 7 agosto 2024)– Un graveè divampato in unadi via Passariello anel primo pomeriggio di oggi. Le fiamme, partite presumibilmente dal piano inferiore dove c’è un’officina, si sono propagate rapidamente, rendendo l’aria irrespirabile e intrappolando tre persone ai piani superiori dell’edificio. I passanti, insieme ai carabinieri, sono stati i primi a intervenire, prestando soccorso alle vittime che, impossibilitate a uscire a causa delle fiamme, si erano rifugiate sul terrazzo. Per metterle in salvo, è stato necessario l’uso di un muletto. Sul luogo dell’sono prontamente arrivati anche i Vigili del, che sono ancora impegnati nelle operazioni di spegnimento. La strada è stata chiusa per precauzione e per consentire ai soccorritori di operare in sicurezza.