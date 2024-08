In viaggio con mamma Meloni il pediatra | Scelta da imitare il bambino torna arricchito

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Incon lapremier in Cina. Perché no? Giorgiata proprio in questi giorni, in una lunga intervista in esclusiva a Chi, a parlare della suadi portare la figlia Ginevra con sé nel suoistituzionale a Pechino. “Avrei dovuto lasciare mia figlia a casa, magari a casa di amici?”, ha detto la presidente del Consiglio, dicendosi sorpresa dalle polemiche. “Penso che ognisappia cosa sia meglio per la sua prole e debba scegliere in libertà”. Inconn Cina, perché no? Poi ha aggiunto una nota di sfida culturale. “Se io, che sono presidente del Consiglio, riesco a dimostrare che il mio incarico è compatibile con la maternità, allora non ci saranno più scuse per quelli che usano la maternità come pretesto per non far avanzare le donne sul posto di lavoro”.