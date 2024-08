Il panico di Angela Carini prima del ritiro con Imane Khelif l’allarme al Coni | Mi dicono che è un uomo Il ruolo dell’Iba e i legami russi con l’Italia

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Che susi sia creato un clima a tratti insostenibile nei giorni precedenti all’incontro con, lo ha confermato anche il presidente del, Giovanni Malagò. Alla pugile azzurra sarebbero arrivati messaggi che le hanno messo addosso una pressione crescente, mettendola in una situazione sempre più complicata da gestire. Malagò alla Stampa aveva parlato di pressioni da parte, l’organizzazione mondiale della boxe presieduta dall’oligarca russo Umar Kremlev. Ieri 6 agosto da Casa Italia alle Olimpiadi di Parigi, Malagò si è corretto: non sarebbe stata direttamente l’iba, ma di certo l’organizzazione ha cavalcato il polverone scoppiato «strumentalizzando la vicenda» e alimentando lo scontro con il Cio, che aveva dato il via libera alla pugile algerina di combattere, a differenza di quanto avvenuto l’annoai mondiali gestiti dalla stessa Iba.