Guardia medica si cambia Ecco il numero unico 116117 Al debutto da settembre

(Di mercoledì 7 agosto 2024)ilper contattarela, o meglio il servizio di continuità assistenziale che sostituisce il medico di famiglia nei giorni feriali dalle 20 alle 8; nel fine settimana dalle 8 del sabato alle 8 del lunedì e nelle festività infrasettimanali dalle 10 del prefestivo alle 8 del mattino feriale seguente. Daarriva infatti ileuropeo: ungratuito, raggiungibile nel giro di pochi mesi dall’intera Toscana attraverso rete fissa o mobile dedicato alle cure non urgenti. A partire per prime, dal 162024, saranno la città metropolitana di Firenze e le province di Prato e Pistoia. Dal 21 ottobre entrerà in funzione anche nelle province di Arezzo, Grosseto e Siena per poi essere attivo dal 18 novembre pure nelle province di Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa.