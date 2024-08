Finalmente con loro è roba forte Uomini e Donne i nuovi e conosciuti tronisti

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Tra il 28 e il 29 del mese Maria De Filippi, fresca di vacanze nella sua adorata Ansedonia con colleghi ed amici di una vita, tornerà nello storico studio di Canale 5 per la registrazione delle prime puntate del suo dating show. Nuove e intriganti indiscrezioni sui prossimidi. Diversi volti famosi. Potrebbe essere una stagione di grandi ritorni e soprattutto per quanto riguarda il (sempre più vincente) trono over di. Un cavaliere simbolo, ed ex concorrente nonché terzo classificato del GF Vip di Alfonso Signorini, potrebbe tornare da tronista. Poi un ‘ex’ di Ida e il tentatore di Temptation Island. Grandissime premesse per nuova e ancora totalmente inedita e misteriosa stagione die il pubblico di telespettatori non aspettano altro di capirci qualcosa in più.