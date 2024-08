Eliminato dal salto con l’asta per le sue dimensioni l’atleta francese Anthony Ammirati riceve una mega proposta da un sito per adulti

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 7 agosto 2024)unada unperDivenuto famoso per essere statodalla finale delconper via delle sueha ricevuto unada unhard., diventato una sorta di idolo del web, è infatti diventato famoso perché, nel corso delle qualificazioni per la finale delconalle Olimpiadi di Parigi, nel ricadere dopo ilha accidentalmente colpito con il proprio penevenendo successivamentee saltando, così, la finale. French Pole Vaulter’s Olympic medal dreams came crashing down after his Pole struck the other pole “It’s a big disappointment. I’m a bit gutted” he said. #ammarati #Olympics #polevault #Paris2024 pic.twitter.